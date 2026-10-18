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Chitrakoot News: गुप्त गोदावरी बदहाल, कूड़े का अंबार

Sun, 18 Oct 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 18 Oct 2026 12:02 AM IST
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Gupt Godavari in a dilapidated state, piled high with trash
फोटो 17 सीकेटीपी 12 गुप्त गोदावरी में फैली गंदगी। संवाद - फोटो : सांकेतिक
चित्रकूट। प्रसिद्ध पौराणिक स्थल गुप्त गोदावरी इन दिनों बदहाली का सामना कर रहा है। गुफा बंद होने के बाद यहां सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। बाजार से लेकर प्रवेश द्वार तक कूड़े का अंबार है। कुंड का पानी सड़ रहा है।
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दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु बंद गेट का बोर्ड देखकर मायूस लौट रहे हैं। दुकानदार राजा गुप्ता ने बताया कि गुफा बंद होने के बाद नगर पंचायत के सफाईकर्मी आना बंद कर दिए हैं। कई दिन से झाड़ू नहीं लगी, नालियां जाम हैं। होटल कारोबारी मूरत यादव ने कहा कि इसका सीधा असर उनकी आजीविका पर पड़ रहा है। यहां प्रसाद और फूल-माला बेचने वाले 100 से अधिक दुकानदार प्रभावित हुए हैं।
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दुकानदार सुनीता देवी ने कहा कि पहले रोज 500-600 श्रद्धालु आते थे, अब गंदगी और बंद बोर्ड देखकर 50 भी नहीं रुकते। फतेहपुर से आए श्रद्धालु रिंकू महाराज ने बताया कि 100 किलोमीटर से आने के बाद गेट पर ताला और कुंड में गंदगी देखकर मन दुखी हो गया।
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वर्जन
कर्मचारियों को परिसर व कुंड की नियमित सफाई के निर्देश दिए गए हैं। गंदगी की शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी।
- अंकित सोनी, ईओ, नगर पंचायत।
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