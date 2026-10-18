Chitrakoot News: गुप्त गोदावरी बदहाल, कूड़े का अंबार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु बंद गेट का बोर्ड देखकर मायूस लौट रहे हैं। दुकानदार राजा गुप्ता ने बताया कि गुफा बंद होने के बाद नगर पंचायत के सफाईकर्मी आना बंद कर दिए हैं। कई दिन से झाड़ू नहीं लगी, नालियां जाम हैं। होटल कारोबारी मूरत यादव ने कहा कि इसका सीधा असर उनकी आजीविका पर पड़ रहा है। यहां प्रसाद और फूल-माला बेचने वाले 100 से अधिक दुकानदार प्रभावित हुए हैं।दुकानदार सुनीता देवी ने कहा कि पहले रोज 500-600 श्रद्धालु आते थे, अब गंदगी और बंद बोर्ड देखकर 50 भी नहीं रुकते। फतेहपुर से आए श्रद्धालु रिंकू महाराज ने बताया कि 100 किलोमीटर से आने के बाद गेट पर ताला और कुंड में गंदगी देखकर मन दुखी हो गया।वर्जनकर्मचारियों को परिसर व कुंड की नियमित सफाई के निर्देश दिए गए हैं। गंदगी की शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी।- अंकित सोनी, ईओ, नगर पंचायत।