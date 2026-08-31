Chitrakoot News: चारपाई पर सो रही बच्ची को सांप ने डसा, मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:28 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
मऊ (चित्रकूट)। थाना क्षेत्र के बरहा कोटरा गांव में रविवार सुबह चारपाई पर सो रही एक बच्ची को सांप ने डस लिया। परिजन उसे निजी नाव से नदी पार कर मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।बरहा कोटरा निवासी गुड्डू ने बताया कि उसकी पुत्री अंशिका देवी (8) रविवार सुबह करीब चार बजे चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन जागे तो सांप को वहां से जाते हुए देखा। आनन-फानन परिजन अंशिका को नाव से नदी पार कर मऊ सीएचसी ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अंशिका दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटी थी। मां माधुरी देवी समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर उपजिलाधिकारी मऊ राम ऋषि रमन मौके पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। (संवाद)
विज्ञापन