Chitrakoot News: ई-रिक्शा चालक का एक हफ्ते बाद भी नहीं मिला शव

पुलिस ने इस मामले में अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शव की तलाश के लिए एक टीम झांसी में डेरा डाले हुए है।बैहार निवासी मनोज पाल का अपहरण कर उसके भाई अनिल पाल, पत्नी रेखा, बेटा हिमांशु सहित तीन अन्य लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी और शव को झांसी के बांध में ठिकाने लगा दिया था। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।थाना प्रभारी विनोद कुमार राय ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर बांध के आसपास और किनारे शव की तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब एक टीम झांसी भेजी गई है, जो वहां स्थानीय पुलिस की मदद से शव की तलाश कर रही है। जल्द ही शव बरामद कर लिया जाएगा। (संवाद)