Chitrakoot News: नोटिस के बाद नहीं रुका मकान का निर्माण

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चित्रकूट। सदर कोतवाली क्षेत्र के खोह में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की नोटिस के बाद भी एक मकान का निर्माण नहीं रुक रहा है। प्राधिकरण ने पुलिस को नोटिस जारी कर कार्रवाई के लिए कहा है। खोह में प्रियंका विश्वकर्मा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान का निर्माण करा रही हैं। निर्माण पर रोक लगाए जाने को लेकर नोटिस जारी किया गया। इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी है। शिकायतकर्ता राम लाल विश्वकर्मा ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माणाधीन मकान का काम रोकवाया जाए। (संवाद)