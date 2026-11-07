Chitrakoot News: दिवाली पर मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग

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शहर के धनुष चौराहा, शंकर बाजार, अस्थायी बस स्टैंड, स्टेशन रोड, एलआईसी मार्ग और पुरानी बाजार सहित अन्य बाजारों पर दुकानदारों ने लक्ष्मी-गणेश की रंग-बिरंगी प्रतिमाएं सजा रखी हैं।कई लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं भी खरीदते हुए नजर आए। प्रतिमाओं के साथ ही पूजा सामग्री, कलश, दीपक, रोली, अक्षत और माला की दुकानें भी सजी हैं। दुकानदार रमेश का कहना है कि इस बार लोगों का रुझान मिट्टी की ईको फ्रेंडली प्रतिमाओं की ओर अधिक रहा।खरीदार अमर सिंह ने बताया कि छोटी मूर्ति पूजा में सुविधाजनक रहती है और विसर्जन में भी आसानी होती है। दुकान लगाने वाले कारीगर छोटेलाल ने बताया कि हाथ से बनी रंग-बिरंगी प्रतिमाएं पसंद की जा रही हैं। उधर, इसी तरह मऊ, मानिकपुर, राजापुर, भरतकूप, पहाड़ी, भौंरी सहित अन्य बाजारों में भी लक्ष्मी गणेश प्रतिमाओं की खूब बिक्री हुई।