Chitrakoot News: बहनों को लुभा रहीं क्रिस्टल राखी

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इस बार बाजार में क्रिस्टल वर्क वाली राखियों का क्रेज है। वहीं, तुलसी की लकड़ी से बनी इको फ्रेंडली राखियां भी महिलाओं को आकर्षित कर रही हैं। बच्चों के लिए डोरेमॉन, छोटा भीम, स्पाइडरमैन, यूनिकॉर्न और मिक्की माउस वाली कार्टून राखियां खास हैं। दुकानों में 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राखियां उपलब्ध हैं।दुकानदार कुलदीप गुप्ता ने बताया कि इस बार ग्राहक डिजाइनर और हल्की राखियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बाजार में अच्छी भीड़ है। खरीदारी करने आईं कविता पाठक और रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें रेशम वाली पारंपरिक राखी पसंद है। दीपा तिवारी बोलीं कि वह हर साल अपने हाथ से बनाई राखी भाइयों को बांधती हैं। बाजार में क्रिस्टल वाली राखियां पसंद की जा रही हैं।