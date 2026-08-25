Chitrakoot News: रक्षाबंधन से पहले ही रोडवेज बसों में उमड़ी भीड़
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 25 Aug 2026 11:02 PM IST
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चित्रकूट। रक्षाबंधन पर्व में अभी दो दिन बाकी हैं लेकिन रोडवेज बसों में अभी से बहनों की भीड़ उमड़ने लगी है। मंगलवार को अस्थायी बस स्टैंड में हर बस आते ही चढ़ने के लिए होड़ मच गई, लंबी लाइनों में बहनों को मशक्कत करनी पड़ी।
28 अगस्त को रक्षाबंधन है। उससे पहले ही ग्रामीण अंचलों की बहनें मायके के लिए निकल पड़ी हैं। बारिश के बीच बस स्टैंड में भीड़ और बढ़ गई। हालात ये कि बस में सीट पाने के लिए धक्का-मुक्की तक हो रही है। प्रयागराज जा रही पूनम पटेल ने बताया कि भाई के घर त्योहार मनाने जा रही हूं, बस में चढ़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मिर्जापुर जाने वाली ममता मिश्रा बोलीं कि बारिश अलग परेशान कर रही है, भीड़ अलग।
महेश कुशवाहा ने बताया कि वह अपने बहन को लेने के लिए उसके ससुराल शिवराजपुर जा रहा है। बस में चढ़ने के लिए लाइन लगाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से बस में चढ़ पाया। उधर, रोडवेज प्रभारी प्रेम कुमार ने बताया कि यात्रियों के लिए पर्याप्त बसें चल रही हैं, मुफ्त यात्रा शुरू होते ही बसों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी।
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28 अगस्त को रक्षाबंधन है। उससे पहले ही ग्रामीण अंचलों की बहनें मायके के लिए निकल पड़ी हैं। बारिश के बीच बस स्टैंड में भीड़ और बढ़ गई। हालात ये कि बस में सीट पाने के लिए धक्का-मुक्की तक हो रही है। प्रयागराज जा रही पूनम पटेल ने बताया कि भाई के घर त्योहार मनाने जा रही हूं, बस में चढ़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मिर्जापुर जाने वाली ममता मिश्रा बोलीं कि बारिश अलग परेशान कर रही है, भीड़ अलग।
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महेश कुशवाहा ने बताया कि वह अपने बहन को लेने के लिए उसके ससुराल शिवराजपुर जा रहा है। बस में चढ़ने के लिए लाइन लगाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से बस में चढ़ पाया। उधर, रोडवेज प्रभारी प्रेम कुमार ने बताया कि यात्रियों के लिए पर्याप्त बसें चल रही हैं, मुफ्त यात्रा शुरू होते ही बसों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी।
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