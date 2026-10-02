Chitrakoot News: व्यावसायिक सिलिंडर महंगा, होटलों, ढाबों को झटका
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 02 Oct 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
चित्रकूट। पहली अक्तूबर से व्यावसायिक सिलिंडर के दाम बढ़ गए हैं। इससे रसोई का खर्च महंगा हो गया है। जिले के करीब 1100 होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और चाय-नाश्ते वालों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यह बोझ ग्राहकों पर भी आएगा।
19 किलो का सिलिंडर अब 2832 रुपये में मिलेगा, जो पहले 2770 रुपये का था। एक्स्ट्रा तेज वाला सिलिंडर 2792 रुपये से बढ़कर 2854 रुपये हो गया है। छोटा पांच किलो वाला सिलिंडर भी 15.50 रुपये महंगा हुआ है। अब इसके रिफिल के लिए 785.50 रुपये देने होंगे। पांच किलो एफटीएल नया कनेक्शन 1891 रुपये से बढ़कर 1906.50 रुपये का हो गया है।
दुकानदार बोले-लागत बढ़ गई
सिलिंडर महंगा होने से लागत बढ़ गई है। 10 रुपये वाली चाय अब 12 रुपये करनी पड़ेगी। समोसा-पकौड़ी के दाम भी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। - रामनरेश, चाय दुकानदार, रामघाट
विज्ञापन
पिछली बार दाम बढ़ाए तो ग्राहक टूट गए थे। इस बार रेट नहीं बढ़ाएंगे। लागत कम करने के लिए कोयले की भट्ठी का इस्तेमाल कर रहे हैं। - अरविंद सिंह, दुकानदार, रेलवे स्टेशन
विज्ञापन
19 किलो का सिलिंडर अब 2832 रुपये में मिलेगा, जो पहले 2770 रुपये का था। एक्स्ट्रा तेज वाला सिलिंडर 2792 रुपये से बढ़कर 2854 रुपये हो गया है। छोटा पांच किलो वाला सिलिंडर भी 15.50 रुपये महंगा हुआ है। अब इसके रिफिल के लिए 785.50 रुपये देने होंगे। पांच किलो एफटीएल नया कनेक्शन 1891 रुपये से बढ़कर 1906.50 रुपये का हो गया है।
विज्ञापन
दुकानदार बोले-लागत बढ़ गई
सिलिंडर महंगा होने से लागत बढ़ गई है। 10 रुपये वाली चाय अब 12 रुपये करनी पड़ेगी। समोसा-पकौड़ी के दाम भी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। - रामनरेश, चाय दुकानदार, रामघाट
विज्ञापन
पिछली बार दाम बढ़ाए तो ग्राहक टूट गए थे। इस बार रेट नहीं बढ़ाएंगे। लागत कम करने के लिए कोयले की भट्ठी का इस्तेमाल कर रहे हैं। - अरविंद सिंह, दुकानदार, रेलवे स्टेशन