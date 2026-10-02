Chitrakoot News: व्यावसायिक सिलिंडर महंगा, होटलों, ढाबों को झटका

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19 किलो का सिलिंडर अब 2832 रुपये में मिलेगा, जो पहले 2770 रुपये का था। एक्स्ट्रा तेज वाला सिलिंडर 2792 रुपये से बढ़कर 2854 रुपये हो गया है। छोटा पांच किलो वाला सिलिंडर भी 15.50 रुपये महंगा हुआ है। अब इसके रिफिल के लिए 785.50 रुपये देने होंगे। पांच किलो एफटीएल नया कनेक्शन 1891 रुपये से बढ़कर 1906.50 रुपये का हो गया है।दुकानदार बोले-लागत बढ़ गईसिलिंडर महंगा होने से लागत बढ़ गई है। 10 रुपये वाली चाय अब 12 रुपये करनी पड़ेगी। समोसा-पकौड़ी के दाम भी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। - रामनरेश, चाय दुकानदार, रामघाटपिछली बार दाम बढ़ाए तो ग्राहक टूट गए थे। इस बार रेट नहीं बढ़ाएंगे। लागत कम करने के लिए कोयले की भट्ठी का इस्तेमाल कर रहे हैं। - अरविंद सिंह, दुकानदार, रेलवे स्टेशन