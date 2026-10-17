फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Bashahar-Ora connecting road in poor condition; villagers troubled by potholes

Chitrakoot News: बशहर-ओरा संपर्क मार्ग जर्जर, गड्ढों से ग्रामीण परेशान

Sat, 17 Oct 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 17 Oct 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Bashahar-Ora connecting road in poor condition; villagers troubled by potholes
फोटो 17 सीकेटीपी 13 ओरा गांव के जर्जर संपर्क मार्ग से निकलती स्कूली बस। संवाद
पहाड़ी (चित्रकूट)। ब्लॉक में बशहर पिलखिनी से ओरा गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग जर्जर हो गया है। सड़क जगह-जगह से टूटकर बड़े गड्ढों में बदल गई है। इससे ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में भारी दिक्कत होती है।
विज्ञापन

यह सड़क कई सालों से बदहाल है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाता है। इससे सड़क तालाब जैसी दिखती है और हादसे का खतरा बढ़ जाता है। स्कूली बसें भी यहां से गुजरती हैं। ओरा निवासी विमल राजपूत ने बताया कि सड़क की दुर्दशा पर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की गई। सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र भेजे गए, लेकिन आज तक मरम्मत नहीं हुई।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी मार्ग से अधिकारी और नेता भी गुजरते हैं, फिर भी इसकी अनदेखी हो रही है। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय बड़े वादे करते हैं, पर जीतने के बाद ध्यान नहीं देते। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed