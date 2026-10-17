Chitrakoot News: बशहर-ओरा संपर्क मार्ग जर्जर, गड्ढों से ग्रामीण परेशान

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यह सड़क कई सालों से बदहाल है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाता है। इससे सड़क तालाब जैसी दिखती है और हादसे का खतरा बढ़ जाता है। स्कूली बसें भी यहां से गुजरती हैं। ओरा निवासी विमल राजपूत ने बताया कि सड़क की दुर्दशा पर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की गई। सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र भेजे गए, लेकिन आज तक मरम्मत नहीं हुई।स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी मार्ग से अधिकारी और नेता भी गुजरते हैं, फिर भी इसकी अनदेखी हो रही है। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय बड़े वादे करते हैं, पर जीतने के बाद ध्यान नहीं देते। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।