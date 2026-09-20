अशोह धमाका: मृत युवक की शिनाख्त बनी पहेली

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पिछले सप्ताह अशोह गांव के पास भाजपा नेता जगदीश गौतम के प्लॉट में अचानक तेज विस्फोट हुआ था। धमाका सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो प्लॉट के अंदर एक कटा जला हुआ पैर व दूसरा खेत में मिला था। सूचना पर पहाड़ी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए थे। प्रथम दृष्टया मामला डेटोनेटर या जिलेटिन के विस्फोट का माना जा रहा है, लेकिन विस्फोटक कहां से आया और युवक वहां क्या कर रहा था, यह रहस्य बना हुआ है।पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर शिनाख्त के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। टीमें चित्रकूट के अलावा कौशांबी, फतेहपुर और मध्य प्रदेश के सतना जिले में भेजी गई हैं। सभी थानों से पिछले एक माह में गुमशुदा लोगों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। गुमशुदा युवकों के परिजनों से संपर्क कर कपड़ों और शरीर के निशानों का मिलान कराया जा रहा है। भरतकूप क्षेत्र की पत्थर खदानों में विस्फोटक का इस्तेमाल होता है। पुलिस मान रही है कि मृतक खदान में काम करने वाला मजदूर या विस्फोटक सप्लाई से जुड़ा हो सकता है। इस बिंदु पर खदानों में काम करने वाले मजदूरों का सत्यापन और संचालकों से पूछताछ की जा रही है।बोले जिम्मेदारशिनाख्त के प्रयास जारी हैं। शिनाख्त होने के बाद ही घटना की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी।- अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक।