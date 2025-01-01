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इटवां डुडैला गांव निवासी परशुराम ने बताया था कि 21 नवंबर की सुबह रामबाबू, लवकुश, सुनील, अंशू, रीसू, धनीराम, सरदारी राम, शनि मिश्रा, प्रभा, आरती व रवि कुमार उसके खेत में जबरदस्ती जोताई कर रहे थे। जब वह बुद्ध विलास, सतेंद्र, विजय व पंकज के साथ मना करने के लिए खेत पहुंचे तो सभी ने गाली-गलौज कर लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इसमें सभी लोग घायल हो गए थे। सीएचसी में घायल पंकज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। अन्य को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था।पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर रामबाबू, रीसू, धनीराम, शनि मिश्रा, प्रभा व आरती को गिरफ्तार किया था। थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि मारकुंडी हनुमान मंदिर के पास से आरोपी सरदारी राम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है।