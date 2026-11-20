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ये महिलाएं अपने गांव में पानी के नमूनों की प्रारंभिक जांच करेंगी और लोगों को शुद्ध पेयजल के प्रति जागरूक करेंगी। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि एफटीके से मिला परिणाम प्रारंभिक संकेत होता है।अगर किसी नमूने में गड़बड़ी मिलती है तो उसकी प्रयोगशाला में पुष्टि कराकर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में नल कनेक्शन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। 561 गांवों में 1,63,970 परिवारों के लक्ष्य के सापेक्ष 1,63,698 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन मिल चुका है। (संवाद)