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दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के बीच एंबुलेंस भी फंस गई। उसके अंदर मरीज तड़पता रहा। स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राएं, शिक्षक और नौकरीपेशा लोग परेशान हुए।लोगों ने अवैध टेंपो स्टैंड हटाने, टेंपो के लिए अलग जगह तय करने और सुबह पुलिस ड्यूटी लगाने की मांग की है। थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह का कहना है कि सड़क पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।