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दोपहर को एक खेत में धनीराम परिजन के साथ जोताई कर रहे थे। न्यायालय में मामला होने के कारण दूसरे पक्ष के परशुराम करने पहुंचे। जहां विवाद हो गया। धीरे-धीरे दोनों पक्षों के 12 लोग इकट्ठा हो गए और मारपीट शुरू हो गई। पिटाई में परशुराम (66) पक्ष के पंकज त्रिपाठी (35), सत्येंद्र मिश्रा (35), बुद्ध विलास (60), विजय (30) और दूसरे पक्ष के रामबाबू पांडेय, रिशू, धनीराम, सरदारीलाल, सनी, प्रभा देवी व आरती घायल हो गईं।इस दौरान किसी ने पीआरवी को सूचना दी। सूचना पर थाना प्रभारी दीपक कुमार, पीआरवी और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। वहां सभी घायलों को लेकर सीएचसी मानिकपुर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने पंकज त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया। शेष घायलों का इलाज शुरू किया। परशुराम, सत्येंद्र, बुद्ध विलास, विजय की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया। घटना के बाद से गांव में तनाव हो गया है। जानकारी पर एसपी अरुण कुमार सिंह भी सीएचसी पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। एसपी ने बताया कि मारपीट में एक युवक की मौत हो गई है। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। विवाद वाले खेत का शामिल खाता है।