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ब्यूर के पास ट्रकों की मरम्मत के लिए संचालित वर्कशॉप में कई मिस्त्री काम करते हैं। मिस्त्री उमेश व अभिषेक मिश्रा के मुताबिक इंजन में काम करते समय आबिद अली ऊंचाई से नीचे आ गिरा। उसे खोह अस्पताल ले जाया गया, वहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिवार में गर्भवती पत्नी सहीना और छोटा बेटा है। कोतवाल बलराम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। (संवाद)