Chitrakoot News: छत के ऊपर 11 हजार वोल्ट की लाइन, 20 घरों में दहशत
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 02 Oct 2026 10:43 PM IST
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चित्रकूट। छत पर 11 हजार वोल्ट की लाइन निकलने से चितरा गोकुलपुर वार्ड के 20 परिवारों में दहशत है। यहां हाईटेंशन लाइन घरों की छत से चंद फीट ऊपर से गुजर रही है। लोग छत पर झुककर निकलते हैं, बारिश-आंधी में छत पर जाना बंद कर देते हैं।
लोगों का कहना है, कभी तार टूटा तो बड़ा हादसा तय है। शिकायत कई बार की, लेकिन लाइन आज तक नहीं हटी। हाल ही में पहाड़ी में हाईटेंशन लाइन गिरने से 19 लोग झुलस गए थे, फिर भी सबक नहीं लिया गया। लोगों का कहना है कि खतरा सिर्फ छत के ऊपर नहीं। यहां एक घर के अंदर ही बिजली का पोल गड़ा है।
मकान मालिक भैयालाल ने बताया कि खाली प्लॉट में विभाग ने पोल गाड़ दिया था। मकान बनाने से पहले आपत्ति की, पर पोल नहीं हटा। अब बारिश में पूरे घर में करंट उतरने का डर बना रहता है।
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बोले लोग-छत पर जाना बंद कर दिया
घर के ऊपर से निकली लाइन छत के बेहद करीब है। डर से छत पर जाना बंद कर दिया है। कई बार विभाग से कहा, सुनवाई नहीं हुई। - मिथिलेश।
बारिश-हवा में तार आपस में टकराते हैं तो लगता है कहीं घर पर न गिर जाएं। अधिकारियों से शिकायत की, समाधान नहीं हुआ। - रामबरन
वर्जन
चितरा गोकुलपुर से हाईटेंशन लाइन निकली है, इसकी जानकारी नहीं है। मैं दिखवाया जाएगा।
- आरके यादव, अधीक्षण अभियंता, विद्युत
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लोगों का कहना है, कभी तार टूटा तो बड़ा हादसा तय है। शिकायत कई बार की, लेकिन लाइन आज तक नहीं हटी। हाल ही में पहाड़ी में हाईटेंशन लाइन गिरने से 19 लोग झुलस गए थे, फिर भी सबक नहीं लिया गया। लोगों का कहना है कि खतरा सिर्फ छत के ऊपर नहीं। यहां एक घर के अंदर ही बिजली का पोल गड़ा है।
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मकान मालिक भैयालाल ने बताया कि खाली प्लॉट में विभाग ने पोल गाड़ दिया था। मकान बनाने से पहले आपत्ति की, पर पोल नहीं हटा। अब बारिश में पूरे घर में करंट उतरने का डर बना रहता है।
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बोले लोग-छत पर जाना बंद कर दिया
घर के ऊपर से निकली लाइन छत के बेहद करीब है। डर से छत पर जाना बंद कर दिया है। कई बार विभाग से कहा, सुनवाई नहीं हुई। - मिथिलेश।
बारिश-हवा में तार आपस में टकराते हैं तो लगता है कहीं घर पर न गिर जाएं। अधिकारियों से शिकायत की, समाधान नहीं हुआ। - रामबरन
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चितरा गोकुलपुर से हाईटेंशन लाइन निकली है, इसकी जानकारी नहीं है। मैं दिखवाया जाएगा।
- आरके यादव, अधीक्षण अभियंता, विद्युत