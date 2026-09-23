Chandauli News: राज्य स्तरीय वाॅलीबॉल प्रतियोगिता में अभय का चयन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:00 AM IST
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सकलडीहा। पूर्व माध्यमिक विद्यालय नईबाजार के छात्र अभय का चयन राज्य स्तरीय वालीबॉल प्रतियोगिता के लिए वाराणसी मंडल की टीम में हुआ है। अब वह प्रयागराज में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मंडल की टीम का प्रतिनिधित्व करेगा।
महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में आयोजित मंडल स्तरीय वालीबॉल प्रतियोगिता में अभय ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उसके प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं ने उसका चयन वाराणसी मंडल की टीम के लिए किया। विद्यालय परिवार के अनुसार अभय की यह उपलब्धि निरंतर अभ्यास, कठिन परिश्रम, लगन और अनुशासन का परिणाम है।
अभय के चयन पर प्रधानाध्यापक अरुण रत्नाकर सहित विद्यालय परिवार ने खुशी जताई और उसे बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। प्रधानाध्यापक ने कहा कि निरंतर अभ्यास, मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से सफलता की राह आसान होती है। इस दौरान ज्योति भारद्वाज, सतीश कुमार, झूलन राय, सुरेश कुमार, मृत्युंजय सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में आयोजित मंडल स्तरीय वालीबॉल प्रतियोगिता में अभय ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उसके प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं ने उसका चयन वाराणसी मंडल की टीम के लिए किया। विद्यालय परिवार के अनुसार अभय की यह उपलब्धि निरंतर अभ्यास, कठिन परिश्रम, लगन और अनुशासन का परिणाम है।
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अभय के चयन पर प्रधानाध्यापक अरुण रत्नाकर सहित विद्यालय परिवार ने खुशी जताई और उसे बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। प्रधानाध्यापक ने कहा कि निरंतर अभ्यास, मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से सफलता की राह आसान होती है। इस दौरान ज्योति भारद्वाज, सतीश कुमार, झूलन राय, सुरेश कुमार, मृत्युंजय सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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