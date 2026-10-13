Chandauli News: बहादुरपुर लोकुंवा में दंगल का शुभारंभ, 30 हजार की कुश्ती आकर्षण का केंद्र

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दंगल में पहलवानों के बीच मुकाबलों को लेकर दर्शकों में उत्सुकता रही। 30 हजार रुपये की सबसे बड़ी कुश्ती को लेकर विशेष आकर्षण देखने को मिला। ऐसे आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में खेल भावना, आपसी भाईचारे और पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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क्षेत्र के बहादुरपुर लोकुंवा में आयोजित दंगल का शुभारंभ धानापुर ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ने पहलवानों से हाथ मिलाकर किया। इस दौरान 30 हजार रुपये की सबसे बड़ी कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही। दंगल देखने के लिए क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह रहा। मुख्य अतिथि अजय सिंह ने पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कुश्ती हमारी पारंपरिक खेल संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजनों से स्थानीय पहलवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। साथ ही, युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है और उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलती है।