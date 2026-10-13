Chandauli News: तार टूटने से पांच घंटे ठप रही 100 घरों की बिजली

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ग्रामीण अनिल यादव, रणजीत सिंह यादव, झम्मन गोंड और मेजर शर्मा का कहना है कि जर्जर तारों के कारण हादसे का खतरा बना रहता है। उन्होंने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव में जर्जर विद्युत तारों को जल्द बदलवाने की मांग की है। विद्युत निगम के एसडीओ जय सिंह ने बताया कि तार टूटने की सूचना मिलने पर कर्मचारियों को मौके पर भेजकर मरम्मत करा दी गई। जांच में तार जर्जर पाए जाने पर उन्हें बदलवाया जाएगा। विज्ञापन



दो बार टूट चुका है तार, ग्रामीणों में आक्रोश

कंजेहरा गांव में प्यारे गोंड़ के घर के पास भी जर्जर विद्युत तार दो बार टूट चुका है। अब मेजर शर्मा के घर के पास तार टूटने की घटना से ग्रामीणों में विद्युत निगम के प्रति नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर तारों को समय रहते नहीं बदला गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीण अनिल यादव, रणजीत सिंह यादव, झम्मन गोंड और मेजर शर्मा का कहना है कि जर्जर तारों के कारण हादसे का खतरा बना रहता है। उन्होंने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव में जर्जर विद्युत तारों को जल्द बदलवाने की मांग की है। विद्युत निगम के एसडीओ जय सिंह ने बताया कि तार टूटने की सूचना मिलने पर कर्मचारियों को मौके पर भेजकर मरम्मत करा दी गई। जांच में तार जर्जर पाए जाने पर उन्हें बदलवाया जाएगा।दो बार टूट चुका है तार, ग्रामीणों में आक्रोशकंजेहरा गांव में प्यारे गोंड़ के घर के पास भी जर्जर विद्युत तार दो बार टूट चुका है। अब मेजर शर्मा के घर के पास तार टूटने की घटना से ग्रामीणों में विद्युत निगम के प्रति नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर तारों को समय रहते नहीं बदला गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

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क्षेत्र के कंजेहरा गांव की मुख्य गली में मेजर शर्मा के घर के पास सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे एलटी लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर गया। इससे करीब 100 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। गनीमत रही कि घटना के समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंचे विद्युत निगम के कर्मचारियों ने करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद तार की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की। गांव में नहर के पास लगे 250 केवीए के ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति की जाती है। सोमवार सुबह मुख्य गली में तार टूटने से आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली गुल होने से लोगों के घरेलू कामकाज प्रभावित रहे।