Chandauli News: संदीप बरनवाल बने लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव

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नगर के काली महाल निवासी संदीप कुमार बरनवाल को समाजवादी लोहिया वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति से लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। संदीप बरनवाल ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। सपा की नीतियों, सिद्धांतों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के साथ संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। उनके मनोनयन पर समर्थकों में खुशी है।