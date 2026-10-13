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Chandauli News: मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंक अधिवक्ताओं ने जताया आक्रोश

Tue, 13 Oct 2026 02:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:19 AM IST
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Lawyers expressed their outrage by burning an effigy of the Chief Election Commissioner.
दिल्ली में अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। अधिवक्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की।
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प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और आक्रोश व्यक्त किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में उनके साथ किया गया व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
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अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की घटना से पूरे अधिवक्ता समाज में रोष व्याप्त है। प्रदर्शन का नेतृत्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचंद्र यादव और समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जिलाजीत यादव ने किया। जिलाजीत यादव ने कहा कि अधिवक्ता लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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