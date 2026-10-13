Chandauli News: मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंक अधिवक्ताओं ने जताया आक्रोश

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प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और आक्रोश व्यक्त किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में उनके साथ किया गया व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की घटना से पूरे अधिवक्ता समाज में रोष व्याप्त है। प्रदर्शन का नेतृत्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचंद्र यादव और समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जिलाजीत यादव ने किया। जिलाजीत यादव ने कहा कि अधिवक्ता लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।