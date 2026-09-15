Chandauli News: पंडालों में विराजे विघ्नहर्ता, गूंजा गणपति बप्पा मोरया

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इस दौरान भंडारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शोभायात्रा समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पीडीडीयू नगर के न्यू महाल नई सट्टी में बाल स्पोर्टिंग क्लब गणेश पूजनोत्सव समिति की ओर से पांच दिवसीय आयोजन शुरू किया गया।पंडाल में पांच फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। समिति अध्यक्ष उमंग खरवार ने बताया कि 17 सितंबर को भंडारा और 18 सितंबर को प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान अनूप जायसवाल, रोहित सोनी, आदर्श सोनी, सिप्पू गुप्ता और अमित सोनी मौजूद रहे। बाल स्पोर्टिंग क्लब लाठ नंबर दो की ओर से हिमालय पर विराजमान गणेश की झांकी तैयार की गई है। समिति अध्यक्ष नितेश सिंह चौहान ने बताया कि सोमवार रात प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 19 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। इस अवसर पर आयुष, शनि, रोहन, रोहित, किशन, ढोलू, गणेशु और भोली मौजूद रहे।सिद्धार्थपुरम कॉलोनी में भी गणेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं, अलीनगर में मां हंसवाहिनी मंडल की ओर से तीन दिवसीय गणेशोत्सव शुरू हुआ। सोमवार देर रात प्रतिमा स्थापना के बाद पूजा की गई। 15 सितंबर को शाम सात बजे विशेष पूजा, 16 सितंबर को भंडारा और प्रसाद वितरण होगा। 17 सितंबर को शाम शोभायात्रा निकाली जाएगी और रात आठ बजे विसर्जन किया जाएगा। टांडाकला में गणपति की पूजा में जुटे भक्त : टांडाकला। स्थानीय बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप क्षेत्रीय सार्वजनिक श्री गणेश पूजा समिति की ओर से बनाए गए पंडाल में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई।पट खुलते ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बलुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने भी गणपति के दर्शन किए। समिति सदस्य सतीश मौर्य ने बताया कि आयोजन पांच दिवसीय होगा। इस दौरान निखिल सिंह, मोनू यादव, खालिद अहमद आदि मौजूद रहे।