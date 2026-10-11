फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Uncle beaten to death with sticks over land dispute, aunt injured

Chandauli News: जमीन की रंजिश में लाठी-डंडे से पीटकर चाचा की हत्या, चाची घायल

Sun, 11 Oct 2026 01:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Uncle beaten to death with sticks over land dispute, aunt injured
संग्राम, फाइलफोटो
बबुरी। अंधविश्वास और पैतृक जमीन की पुरानी रंजिश में शुक्रवार को शाहपुर गांव में देर शाम चाचा-भतीजे के परिवार आमने-सामने आ गए। आरोप है कि भतीजे प्यारे ने अपने बेटे जितेंद्र के साथ मिलकर चाचा संग्राम (65) और उनकी पत्नी माया (55) पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल संग्राम की शनिवार को सुबह वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई, जबकि माया का इलाज चल रहा है। बबुरी थाने की पुलिस ने माया की तहरीर पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दोनों की तलाश कर रही है।
विज्ञापन

संग्राम और उनके भतीजे प्यारे के बीच पैतृक जमीन को लेकर विवाद चल रहा। जमीन के बंटवारे और उसे बेचने की बात पर दोनों पक्षों में मतभेद बताए जा रहे हैं। आरोप है कि शुक्रवार की शाम जमीन बेचने के संबंध में बातचीत के लिए प्यारे और जितेंद्र ने संग्राम को गांव के बीच स्थित कुएं के पास बुलाया था। संग्राम अपनी पत्नी माया के साथ वहां पहुंचे। विवाद बढ़ने पर प्यारे और जितेंद्र ने संग्राम और माया पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर पर गंभीर चोटें लगने से संग्राम अचेत होकर गिर पड़े। ग्रामीणों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने संग्राम को वाराणसी ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया। वहां शनिवार को सुबह इलाज के दौरान संग्राम की मौत हो गई।
विज्ञापन

-----------------------

इनसेट
एक महीने पहले हुई थी भैंस की मौत

मामले में जमीन विवाद के अलावा भूत-प्रेत की आशंका की बात भी सामने आई है। प्यारे की मां सोमरा ने बताया कि विपक्षी के परिवार को शक था कि संग्राम उन पर भूत-प्रेत करा रहा है। करीब एक महीने पहले प्यारे की भैंस मर गई थी। प्यारे के परिवार का दावा है कि दस दिन पहले जितेंद्र को खेत में किसी अदृश्य शक्ति ने उठाकर पटक दिया था। इन घटनाओं को वे भूत-प्रेत से जोड़कर प्यारे पर शक करने लगे थे। पुलिस जमीन विवाद को घटना की वजह मान रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------------

इनसेट
माया बोलीं- शिकायत थी तो हमसे बात करते

संग्राम की पत्नी माया ने बताया कि दूसरे पक्ष की ओर से उनके परिवार पर भूत-प्रेत कराने का आरोप लगाया जा रहा था। यदि उन्हें कोई शिकायत थी तो हमसे बातचीत करते। इस तरह विवाद बढ़ाने की क्या जरूरत थी। माया ने बताया कि शुक्रवार को उन पर हमला किया गया। इस उनके पति की मौत हो गई। संग्राम के तीन बेटे संजय (34), बृजेश (28) और रामाशीष (24) बाहर रहकर काम करते हैं।

------------

कोट--
जमीन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें संग्राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पत्नी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पिता-पुत्र की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। - अरुण सिंह, सीओ, पीडीडीयू नगर।

संग्राम, फाइलफोटो

संग्राम, फाइलफोटो

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed