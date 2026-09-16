Chandauli News: व्यापारियों ने दुकानें बंद कर जताया विरोध

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जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत अग्रहरि ने बताया कि दो सितंबर को सकलडीहा स्थित राज केक की दुकान पर कुछ लोगों ने एक व्यापारी के साथ मारपीट की थी। पीड़ित की शिकायत पर सकलडीहा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। व्यापारियों के अनुसार, इसके बाद नौ सितंबर को दूसरे पक्ष की ओर से दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस पीड़ित व्यापारी पर समझौता करने का दबाव बना रही है। वहीं, मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।सकलडीहा व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्ण सेठ ने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। एसपी आकाश पटेल ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मौके पर राकेश मोदनवाल, अशोक केसरी, रत्नेश गुप्ता, प्रदीप अग्रहरि, महमूद आलम, राज चौरसिया, भारत मोदनवाल, राकेश गुप्ता, तेज चौरसिया, बरकत अली, अनिल चौरसिया, विनोद सेठ, सुरेंद्र यादव, विनय कुमार गुप्ता, सुनील चौरसिया और शैलेंद्र कुमार आदि थे।