Chandauli News: राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए तीन खिलाड़ियों का चयन

विज्ञापन

इनमें सात खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए। तीन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्थान पक्का किया। जिला क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार ने बताया कि 46-48 किलोग्राम भारवर्ग में अंजनी मिश्रा, 44-46 किलोग्राम में रुद्र प्रताप यादव और 50-52 किलोग्राम में कुसुम यादव ने स्वर्ण पदक जीता।वहीं, 60-63 किलोग्राम में कार्तिक यादव, 54-57 किलोग्राम में सूरज कुमार, 46-48 किलोग्राम में रजनीकांत और 44-46 किलोग्राम में प्रियांशी मौर्य ने रजत पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेता तीनों खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।