Chandauli News: राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए तीन खिलाड़ियों का चयन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:23 AM IST
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पीडीडीयू नगर। गाजीपुर के एसकेबीएम इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को मंडलीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह और विद्यालय के प्रबंधक ने किया। इसमें जिले के 11 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।
इनमें सात खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए। तीन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्थान पक्का किया। जिला क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार ने बताया कि 46-48 किलोग्राम भारवर्ग में अंजनी मिश्रा, 44-46 किलोग्राम में रुद्र प्रताप यादव और 50-52 किलोग्राम में कुसुम यादव ने स्वर्ण पदक जीता।
वहीं, 60-63 किलोग्राम में कार्तिक यादव, 54-57 किलोग्राम में सूरज कुमार, 46-48 किलोग्राम में रजनीकांत और 44-46 किलोग्राम में प्रियांशी मौर्य ने रजत पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेता तीनों खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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इनमें सात खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए। तीन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्थान पक्का किया। जिला क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार ने बताया कि 46-48 किलोग्राम भारवर्ग में अंजनी मिश्रा, 44-46 किलोग्राम में रुद्र प्रताप यादव और 50-52 किलोग्राम में कुसुम यादव ने स्वर्ण पदक जीता।
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वहीं, 60-63 किलोग्राम में कार्तिक यादव, 54-57 किलोग्राम में सूरज कुमार, 46-48 किलोग्राम में रजनीकांत और 44-46 किलोग्राम में प्रियांशी मौर्य ने रजत पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेता तीनों खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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