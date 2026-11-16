Chandauli News: बिजली के 13 खंभों के तार काट ले गए चोर

विज्ञापन



करीब एक महीने पहले भी इसी तरह बिजली के तार चोरी किए गए थे। इसके बावजूद घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तार चोरी होने से दोनों स्थानों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है। कछवां उपखंड अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि तार चोरी होने के मामले में थाने में तहरीर दी गई है। थानाध्यक्ष अमरजीत चौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।

विज्ञापन

कछवां। थाना क्षेत्र में चोरों ने अलग-अलग स्थानों से 13 बिजली खंभों के तार काटकर चोरी कर लिए। बरैनी स्थित दाह संस्कार घाट से भटौली पुल तक बिजली आपूर्ति के लिए लगाए गए करीब खंभों के तार काट लिए गए। इसके अलावा बैस का पूरा गांव के पास ट्यूबवेल के लिए लगाए गए तीन खंभों के तार भी चोर उठा ले गए।