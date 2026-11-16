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Chandauli News: आरव क्रिकेट एकेडमी बनी बी डिवीजन लीग चैंपियन

Mon, 16 Nov 2026 01:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:32 AM IST
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Aarav Cricket Academy becomes B-Division League champion
10वीं बी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग की विजेता आरव क्रिकेट एकेडमी। स्रोत- एमसीए
मिर्जापुर। मिर्जापुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सेठ द्वारका प्रसाद बजाज एजुकेशन सेंटर के क्रिकेट मैदान पर रविवार को 10वीं बी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें आरव क्रिकेट एकेडमी ने फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी को पांच विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।
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मिर्जापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विवेक दुबे ने बताया कि टॉस जीतकर आरव क्रिकेट एकेडमी ने पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए फ्यूचर स्टार क्रिकेट एकेडमी की टीम 19.5 ओवर में 151 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से महफूज ने 31, विवान ने 28, कुशाग्र ने 26, सात्विक ने 13 और जयेश ने 11 रन बनाए। आरव की ओर से अंकुर ने तीन, निखिल और हरिओम ने दो-दो, जबकि अंकुश और प्रियांश ने एक-एक विकेट लिया।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरव क्रिकेट एकेडमी ने 18.3 ओवर में पांच विकेट खोकर 152 रन बना लिए और मुकाबला जीत लिया। अंकुर यादव ने 46 और अनुराग मौर्य ने 35 रन की पारी खेली। निखिल ने 14 रन का योगदान दिया। फ्यूचर स्टार की ओर से अभय सिंह ने चार और चेतन ने एक विकेट लिया।
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प्रतियोगिता में अनुराग मौर्य को मैन ऑफ द सीरीज, सुजीत पाल को बेस्ट बैट्समैन, अभय सिंह को बेस्ट बॉलर और अयांस टंडन को बेस्ट फील्डर का पुरस्कार दिया गया। अंकुर यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

इस दौरान डॉ. अभय मौर्य, अशोक चौरसिया, मंगल दास यादव, देवेंद्र पांडेय, रमेश दुबे, विनोद यादव, राजेश यादव आदि मौजूद रहे। अंपायर की भूमिका राजकुमार यादव और बृजेश यादव ने निभाई। अमर ज्योति विश्वकर्मा स्कोरर और लवकुश शुक्ला कमेंटेटर रहे।
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