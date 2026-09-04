Chandauli News: तहसील, कचहरी और अस्पतालों में पार्किंग नहीं, सड़कों पर खड़े होते हैं वाहन, लगता है जाम

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सबसे ज्यादा परेशानी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और तीमारदारों को होती है। अस्पताल पहुंचने पर सबसे पहले वाहन खड़ा करने की जगह तलाशनी पड़ती है। जगह नहीं मिलती तो लोग सड़क किनारे या गलियों में वाहन खड़ा कर देते हैं। इससे सड़क संकरी हो जाती है और पैदल चलने तक की जगह नहीं बचती। मरीज को लेकर आने वाली एंबुलेंस भी जाम में फंस जाती है।तहसील और कचहरी में भी ऐसे ही हालात है। अधिवक्ताओं और वादकारियों के वाहनों के लिए पार्किंग नहीं है। मजबूरी में वाहन सड़क के दोनों किनार खड़े किए जाते हैं। इससे सुबह से शाम तक यातायात का दबाव बना रहता है।कोट-- राजकीय महिला अस्पताल के बाहर वाहन खड़े रहते हैं। बैठक में नगर पालिका से वाहन स्टैंड बनाने की मांग की जाती है। अस्पताल के बाहर यातायात पुलिस तैनात रहती है, ताकि जाम न लगे। अन्य स्थानों पर भी जहां ऐसी समस्या है, स्थानीय निकाय से बातचीत कर स्टैंड बनाने की मांग की जाएगी। - कृष्णमुरारी शर्मा, सीओ, यातायात- सकलडीहा तहसील में आने वाले लोगों के वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही तहसील परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। - आकांक्षा सिंह, एसडीएम।