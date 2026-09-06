Chandauli News: ‘नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की...

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जन्मोत्सव में कलाकारों ने श्रीकृष्ण और राधा की वेशभूषा में उनकी बाल लीलाओं का मनोहारी मंचन किया। इस दौरान देवी जागरण हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया।इसके बाद भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनके आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया तथा आयोजन की सराहना की।आयोजक विशाल यादव और लक्ष्मीनारायण यादव ने अतिथियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सपा नेता चंद्रशेखर यादव, जिला पंचायत सदस्य अजीत यादव बब्बू, रामेश्वर यादव, अरविंद यादव सनोज, तौकिर सिद्दीकी, संदीप पटेल, प्रकाश यादव, बनवारी यादव आदि मौजूद रहे।