फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   'There is joy in Nand's house, Jai Kanhaiya Lal Ki...

Chandauli News: ‘नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की...

Sun, 06 Sep 2026 01:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
'There is joy in Nand's house, Jai Kanhaiya Lal Ki...
पीडीडीयू नगर के फत्तेपुर में श्रीकृष्ण झांकी प्रस्तुत करते कलाकार। संवाद
पीडीडीयू नगर। नियामताबाद ब्लॉक के मन्नापुर फत्तेपुर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की... समेत अन्य भजनों के साथ श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे।
विज्ञापन

जन्मोत्सव में कलाकारों ने श्रीकृष्ण और राधा की वेशभूषा में उनकी बाल लीलाओं का मनोहारी मंचन किया। इस दौरान देवी जागरण हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया।
विज्ञापन

इसके बाद भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनके आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया तथा आयोजन की सराहना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

आयोजक विशाल यादव और लक्ष्मीनारायण यादव ने अतिथियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सपा नेता चंद्रशेखर यादव, जिला पंचायत सदस्य अजीत यादव बब्बू, रामेश्वर यादव, अरविंद यादव सनोज, तौकिर सिद्दीकी, संदीप पटेल, प्रकाश यादव, बनवारी यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed