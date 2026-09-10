भारतेंदु की रचनाओं में राष्ट्रप्रेम और जनहित की भावना : प्रो.माया

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डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय में हिंदी विभाग की ओर से हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं का का पाठ किया। प्राचार्य प्रो.माया ने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा देने वाले महान साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, सामाजिक जागरूकता और जनहित की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसे साहित्यिक आयोजन विद्यार्थियों में भाषा के प्रति अनुराग, अभिव्यक्ति-कौशल तथा भारतीय सांस्कृतिक चेतना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयोजक हिंदी विभाग प्रभारी डॉ. शिखा तिवारी ने बताया कि काव्य पाठ में चंचल सरोज प्रथम, अंजली पांडेय द्वितीय तथा हुस्ना परवीन तीसरे स्थान पर रहीं। इस दौरान डॉ.रुस्तम अली, डॉ.सुजीत कुमार सिंह, डॉ.अंकिता तिवारी, डॉ.अनीश कुमार मिश्र, डॉ.ऋत्विक रंजन सिंह, पूनम द्विवेदी, दिलीप कुमार बौद्ध, आशीष जायसवाल मौजूद रहे। संवाद