Chandauli News: 15 दिन में मूली का दाम हुआ दोगुना

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सब्जी फुटकर प्रति किलो 15 दिन पूर्व अब

पटर 40 100

टमाटर 30 40

करेला 30 50

भिंडी 30 40

लौकी 20 40

धनिया 150

200

बोड़ा 70 100

भाटा 30

40

शिमला 60 80

मूली 40 80

आलू 15 20

लौकी 20 40

कोहड़ा 20 40

नेनुआ 30 50

लगातार हो रही बरसात से सब्जियों का दाम बढ़ गया है जहां 15 दिन में मूली का दाम दोगुना हो गया है। इस असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। प्याज, मूली , पटर, टमाटर, करेला, शिमला आदि खरीदने में लोगों को पसीने छूट जा रहे हैं। रेशमा तिवारी ने कहा कि बरसात शुरू होते ही हर तरह की सब्जी उचित दाम में उपलब्ध हो जाती है लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं है सब्जी के दाम में बेतहाशा वृद्धि लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। रचना सिंह ने कहा कि सब्जी में प्याज की मुख्य भूमिका होती है जिसका कई तरह से उपयोग किया जाता है। 15 दिन पूर्व 30 रुपये प्रति किलो बिकने वाली प्याज 60 से 65 में बिक रहा है। माला अग्रहरि ने कहा कि सब्जियों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि इन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। हर सब्जी पर्याप्त उपलब्ध होने के बाद भी मनमानी दाम लिया जा रहा है। निधि तिवारी ने कहा कि पिछले 15 दिनों में हर सब्जी महंगी हुई है कुछ पर तो दो गुना का असर पड़ा है।