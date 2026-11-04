फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   The love between a father and daughter, expressed through a poem

Chandauli News: कविता से बयां किया पिता-पुत्री का प्रेम

Wed, 04 Nov 2026 02:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
The love between a father and daughter, expressed through a poem
चकिया में उप जिलाधिकारी परिसर में आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करते कवि म - फोटो : File photo
चकिया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से सोमवार देर शाम एसडीएम आवास परिसर में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देशभर से आए कवियों ने देशभक्ति, प्रेम, रिश्तों और हास्य-व्यंग्य से जुड़ी रचनाएं सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।
विज्ञापन

सम्मेलन की शुरुआत चंदौली के कवि डॉ. मनोज द्विवेदी मधुर ने सरस्वती वंदना से की। लखनऊ की कवयित्री अंकिता शुक्ला ने बेटी और पिता के रिश्ते पर सुनाया, ''चोट मुझको लगी, दर्द उसको हुआ, कैसा रिश्ता है बेटी और बाप का।'' उनकी रचना ने श्रोताओं को भावुक कर दिया। गाजियाबाद की राधिका मित्तल ने प्रेम पर आधारित कविता सुनाई। इटावा के गौरव चौहान ने वीर रस की रचना प्रस्तुत की, जबकि महाराष्ट्र के चंदन राय ने पढ़ाई और प्रेम पर व्यंग्य किया। मध्य प्रदेश के अमित शुक्ला ने पुलिस और पत्नी पर हास्य रचनाएं सुनाकर खूब हंसाया। मोहन मुंतजिर, डॉ. सुरेश अकेला और विकास बौखल ने भी काव्य पाठ किया।
विज्ञापन

इससे पहले विधायक कैलाश आचार्य, पूर्व विधायक शिव तपस्या पासवान, चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव और एसडीएम विकास मित्तल सहित अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संयोजक मंडल ने अतिथियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed