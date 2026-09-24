Chandauli News: डीएम ने बच्चों से पूछे शब्दों के अर्थ, मिड-डे मील चखा

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दोनों अधिकारी सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय बसारिकपुर पहुंचे। कक्षाओं में जाकर बच्चों के शैक्षणिक स्तर और पढ़ाई की गुणवत्ता की जानकारी ली। इसके बाद विद्यालय परिसर में संचालित सह-स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां संचालित योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी ली। इसके बाद अधिकारी कंपोजिट विद्यालय खगवल पहुंचे। यहां डीएम ने कक्षाओं में जाकर बच्चों से संवाद किया। कक्षा छह के विद्यार्थियों से अंग्रेजी की पुस्तक पढ़वाई और उसमें दिए गए शब्दों के अर्थ पूछे। साथ ही विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली।इस दौरान बच्चों के लिए बनाए गए मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता परखने के लिए जिलाधिकारी ने खुद भोजन चखा। उन्होंने भोजन के स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच की। भोजन मानक के अनुरूप मिलने पर उन्होंने संतोष जताया। इसके बाद विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।इनसेट-गेस्ट हाउस में सुधार के बाद हैंडओवर के निर्देशविद्यालयों के निरीक्षण के बाद डीएम और सीडीओ ने गेस्ट हाउस बर्थरा खुर्द का भी औचक निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने गेस्ट हाउस के नवनिर्मित भवन की व्यवस्थाएं देखीं। भवन में जरूरी सुधार कराने के बाद संबंधित विभाग को जल्द हैंडओवर करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे।