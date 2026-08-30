Chandauli News: पेड़ में फंसा मिला नदी में डूबे युवक का शव

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सुनील राम शौच के लिए घर से निकला था। इस दौरान पैर फिसलने से वह नदी में गिर कर डूब गया था। दो दिन तक तलाश अभियान चलाया गया लेकिन उसका पता नहीं चला। तीसरे दिन शनिवार को सुबह गांव से चार किमी दूर कम्हारी बरहनी गांव की पुलिया के पास ग्रामीण पहुंचे तो शीशम के पेड़ में उसका शव फंसा हुआ देखा।उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी गई। दोपहर 12 बजे धीना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। थानाध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि शव की शिनाख्त सुनील राम के रूप में हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, शव मिलने के बाद सुनील के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।