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Chandauli News: छह महीने में धंसने लगा मालदह पुल का एप्रोच मार्ग

Sun, 30 Aug 2026 01:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:20 AM IST
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The approach road of Maldah bridge started sinking in six months.
इलिया के मालदह पुल का धंसा एप्रोच मार्ग। संवाद
इलिया। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले मालदह पुल का एप्रोच मार्ग महज छह महीने में ही बदहाल होने लगा है। करीब 240 मीटर लंबे मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुल के पास बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसके कारण हादसे का खतरा बढ़ गया है।
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मालदह पुल से प्रतिदिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का आवागमन होता है। क्षेत्र के ग्रामीणों के अलावा छोटे-बड़े वाहन भी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एप्रोच मार्ग का निर्माण 28 फरवरी 2026 को पूरा हुआ था। निर्माण को अभी छह महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सड़क की गुणवत्ता की पोल खुलने लगी है। पुल के पास एप्रोच मार्ग पर बड़ा गड्ढा होने से बाइक सवारों को विशेष रूप से खतरा बना हुआ है।
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रात के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है, क्योंकि गड्ढा दूर से दिखाई नहीं देता। लाखों रुपये की लागत से बनाए गए एप्रोच मार्ग में निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। मार्ग बनने के कुछ ही महीनों बाद सड़क धंसने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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लोगों ने एप्रोच मार्ग की जांच कराने के साथ ही गड्ढे की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि किसी अनहोनी को रोका जा सके। इस संबंध में अधिशासी अभियंता कृष्ण कुमार ने बताया कि एप्रोच मार्ग पर गड्ढा बना है या सड़क धंसी है, इसकी जानकारी लेकर मरम्मत कराई जाएगी।
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