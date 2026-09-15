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Chandauli News: बदलने लगी मुस्लिम महाल की सड़क की सूरत

Tue, 15 Sep 2026 01:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:46 AM IST
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The appearance of the road in the Muslim *mohalla* began to change.
Photo Title - फोटो : Archive
। नगर पालिका क्षेत्र के मुस्लिम महाल चौराहे से करीब 200 मीटर लंबे मार्ग की 20 साल बाद सूरत बदलने लगी है। लंबे समय से बदहाल सड़क और संकरी नाली से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है।
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नगर पालिका की ओर से करीब 20 लाख 42 हजार रुपये की लागत से छह इंच मोटी सीसी सड़क और चौड़ी नाली का निर्माण कराया जा रहा है। इससे क्षेत्र की करीब 10 हजार आबादी को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
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मुस्लिम महाल चौराहे से आगे करीब 200 मीटर तक सड़क लंबे समय से जर्जर थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब दो दशक पहले मार्ग का निर्माण हुआ था। इसके बाद समुचित मरम्मत न होने से जगह-जगह गड्ढे हो गए थे। बारिश के दौरान चौराहे पर जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। गंदे पानी से होकर आवागमन करना पड़ता था, जबकि गड्ढों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल था। मार्ग के किनारे बनी करीब नौ इंच चौड़ी नाली भी पर्याप्त नहीं थी। पानी की निकासी बाधित होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर बहता रहता था।
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अब नाली की चौड़ाई बढ़ाकर करीब 20 इंच की जा रही है। इससे बारिश और घरों से निकलने वाले पानी की निकासी बेहतर होने की उम्मीद है। सड़क के साथ करीब एक मीटर चौड़ा पाथवे भी बनाया जा रहा है, जिसमें इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी। इससे पैदल आवागमन सुगम होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाथवे बनने से भविष्य में पानी के कनेक्शन के लिए सड़क को बार-बार काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्र निवासी दानिश, नियाज, परवेज, सुरेश और गणेश ने बताया कि करीब 20 साल बाद सड़क का निर्माण शुरू हुआ है। इससे गड्ढों और जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। छह इंच मोटी सीसी सड़क बनने से मार्ग मजबूत होने की भी उम्मीद है।
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