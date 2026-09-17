Chandauli News: सदर कोतवाली में तैनात दरोगा विजय बहादुर का बैरक में निधन

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तत्काल उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।मूल रूप से आजमगढ़ जिले के देवगांव (उपेंदा) के निवासी विजय बहादुर सिंह वर्ष 1990 में सिपाही के पद पर पुलिस सेवा में भर्ती हुए थे। पदोन्नति के बाद वह चंदौली सदर कोतवाली में उपनिरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।प्रभारी निरीक्षक बिंदेश्वरी पांडेय ने बताया कि मंगलवार की रात ड्यूटी के बाद वह खाना खाकर बैरक में सोए हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि नींद के दौरान हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया।