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प्राचार्य प्रो. प्रदीप कुमार पांडेय ने संविधान दिवस के महत्व और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। वहीं प्रो. उदय शंकर झा ने नागरिकों के मूल अधिकारों, संविधान में व्यक्ति की सर्वोच्चता व सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के बारे में बताया। इस दौरान प्रो. इंद्रदेव सिंह, प्रो. विजेंद्र सिंह, डॉ. सीता मिश्रा, डॉ. वंदना और डॉ. अनामिका ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन यज्ञ नाथ पांडेय ने किया। संचालन यज्ञ नाथ पांडेय ने किया। संवाद

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सकलडीहा। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को पीजी कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक किया।