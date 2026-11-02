फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Sanitation workers' strike ends following MLA's intervention

Chandauli News: विधायक के हस्तक्षेप के बाद सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त

Mon, 02 Nov 2026 01:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Sanitation workers' strike ends following MLA's intervention
सैयदराजा में सफाईकर्मियों की बात सुनते भाजपा विधायक ​सुशील सिंह। स्रोत:-जागरूक पाठक
सैयदराजा। नगर पंचायत में दो दिनों से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल सोमवार को विधायक सुशील सिंह के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गई। सफाई कर्मियों ने विधायक के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर दीपावली बोनस, वेतन कटौती, छुट्टी और अधिकारियों-कर्मचारियों के व्यवहार से जुड़ी समस्याएं उठाईं।
विज्ञापन

विधायक ने उनकी मांगों को जायज बताते हुए अधिशासी अधिकारी को समाधान कराने का निर्देश दिया। सोमवार को बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों ने विधायक से मुलाकात कर बताया कि मांगों पर सुनवाई नहीं होने के कारण उन्हें हड़ताल करनी पड़ी।
विज्ञापन

उन्होंने दिवाली बोनस दिलाने, वेतन से कटौती रोकने, नियमानुसार छुट्टी देने और सम्मानजनक व्यवहार किए जाने की मांग की। विधायक ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार को फोन कर कार्यालय बुलाया और कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed