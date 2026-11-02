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Chandauli News: अधूरी सड़क पर गिट्टी से फिसला ऑटो, चालक की मौत

Mon, 02 Nov 2026 02:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:17 AM IST
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Auto-rickshaw skids on gravel on an incomplete road; driver dies
तिलकधारी गोस्वामी, फाइलफोटो
चहनिया। बलुआ थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी ऑटो चालक तिलकधारी गोस्वामी (35) की सड़क हादसे में मौत हो गई। शनिवार शाम रामगढ़ स्थित गुलाब सिंह स्मृति द्वार के पास अर्धनिर्मित सड़क पर बिखरी गिट्टी पर ऑटो का पहिया चढ़ने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान रविवार तड़के उन्होंने दम तोड़ दिया।
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तिलकधारी शनिवार शाम करीब सात बजे गुरेरा-रामगढ़-नादी मार्ग पर ऑटो लेकर जा रहे थे। रामगढ़ में गुलाब सिंह स्मृति द्वार के पास सड़क निर्माण अधूरा होने के कारण गिट्टी बिखरी हुई थी। इसी दौरान ऑटो का पहिया गिट्टी पर चढ़ गया और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चहनिया पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वाराणसी के ट्राॅमा सेंटर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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रविवार को शव रामगढ़ स्थित घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी कविता और दोनों बेटियों रितिका (10) व आर्या (8) का रो-रोकर बुरा हाल रहा। तिलकधारी ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। थानाध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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