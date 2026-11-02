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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   A procession was held, and an effigy of the Chief Election Commissioner was burned.

Chandauli News: जुलूस निकाला, मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका

Mon, 02 Nov 2026 02:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:15 AM IST
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A procession was held, and an effigy of the Chief Election Commissioner was burned.
नियामताबाद के पांडेयपुर में वोट चोरी के विरोध में मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकते माकपा कार्
नियामताबाद। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में रविवार को वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पांडेयपुर बाजार में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया।
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इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोर गद्दी छोड़’, ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ और ‘हमारा वोट हमारा अधिकार’ के नारे लगाए। जुलूस के बाजार में भ्रमण के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया गया।
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सभा में माकपा राज्य कमेटी के सदस्य गुलाब चंद ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को असीमित कानूनी अधिकार देकर वोट चोरी करा रही है।
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उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में तानाशाही और फासीवाद स्थापित करना चाहती है। प्रदर्शन में तिलकधारी, कन्हैया यादव, लालचंद, प्यारे लाल, गुड्डू रंगीला, मुलारे, कमलेश गोंड, बिजाई मौर्य, शंकर राम, नरेंद्र कुमार, नंदू आदि शामिल रहे। अध्यक्षता बुधिराम ने और संचालन जालंधर प्रसाद ने किया।
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