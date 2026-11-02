Chandauli News: भरत ने राजपाट ठुकराया, श्रीराम को मनाने चित्रकूट पहुंचे

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जय श्री काशी विश्वनाथ रामलीला मंडल, लोहता (काशी) के प्रस्तोता विनोद तिवारी ने व्यास गुर्दा महाराज के मार्गदर्शन में प्रसंगों का मंचन कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।लीला में दिखाया गया कि श्रीराम गंगा पार कर प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं। उनके परामर्श पर चित्रकूट में निवास करने लगते हैं। दूसरी ओर, अयोध्या लौटे सुमंत से श्रीराम के वापस न आने का समाचार सुनकर राजा दशरथ शोक में प्राण त्याग देते हैं।गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया जाता है। पूरी घटना जानकर भरत माता कैकेयी पर रोष जताते हैं और राजसिंहासन ठुकराकर श्रीराम को वापस लाने चित्रकूट पहुंचते हैं। इस दौरान जवाहर पांडेय उर्फ लोटन गुरु, सभासद संतोष जायसवाल, अंकित जायसवाल, मीना सिंह, वीरेंद्र सिंह भोले, जगदीश प्रसाद केशरी, डॉ. रामआशीष मौर्य और चंद्रशेखर प्रजापति आदि मौजूद रहे।