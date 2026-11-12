चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद: किसान के घर को बनाया निशाना, 1.20 लाख नकदी और लाखों के जेवरात उठा ले गए

चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में बृहस्पतिवार की रात चोरों ने एक किसान के घर को निशाना बनाया। छत के रास्ते घर में घुसे चोर बक्सों और बैगों का ताला तोड़कर भैंस बिक्री के रखे 1.20 लाख रुपये नकद समेत महिलाओं के लाखों रुपये के जेवरात समेट ले गए। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी होने पर परिवार में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने आसपास तलाश की तो घर से करीब एक किलोमीटर दूर खेतों में टूटे बक्से, खाली बैग और कपड़े बिखरे मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

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सेमरा गांव निवासी सुरेश यादव खेतीबाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके अनुसार, बृहस्पतिवार की रात करीब दो बजे चोर पीछे की ओर से छत पर चढ़े और सीढ़ी के रास्ते घर में दाखिल हो गए। इसके बाद घर में रखे बड़े बक्से और बैगों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात निकाल लिए। शुक्रवार भोर में करीब चार बजे सुरेश की नींद खुली तो घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो बक्से का ताला टूटा था और सामान गायब था। इसके बाद उन्होंने परिजनों को जगाकर शोर मचाया।चोर दो बड़े बैग और दो छोटे बक्से उठा ले गए। इनमें भैंस बिक्री के रखे 1.20 लाख रुपये के अलावा पत्नी, बहन और बेटियों के सोने-चांदी के गहने रखे थे। चोरी गए जेवरात में सोने के झुमके, लॉकेट, मंगलसूत्र, मांगटीका, सिकड़ी और अंगूठियां तथा चांदी की पायल, करधनी और पैजनी शामिल हैं। इसके अलावा चोर कपड़े और डिब्बे में रखी अरहर की दाल भी उठा ले गए।सुबह ग्रामीणों ने आसपास के खेतों में तलाश शुरू की तो घर से करीब एक किलोमीटर दूर बाजरे के खेत में दो टूटे बक्से मिले। वहीं, कुछ दूरी पर धान के खेत में दो बैग, कपड़े, चूड़ियां और घड़ी बिखरी मिली। सुरेश यादव ने सामान की पहचान अपने घर के रूप में की।घटना के बाद पीड़ित ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे हल्का प्रभारी ने जांच-पड़ताल की। बलुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि चोरी के मामले में तहरीर मिली है। जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। घटना से गांव के लोगों में दहशत और आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरी का जल्द खुलासा कर सामान बरामद करने की मांग की है।