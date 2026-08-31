Chandauli News: 17 महीने में उखड़ने लगीं सड़क की गिट्टियां

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इलिया स्थित मालदह पुल से महराइच बिहार बॉर्डर तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 5.60 करोड़ रुपये से कराया गया था। 27 मार्च 2025 को चकिया के भाजपा विधायक कैलाश आचार्य ने इसका लोकार्पण किया था। करीब 17 महीने बाद ही जगह-जगह सड़क की गिट्टियां उखड़ने लगी हैं। कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है।प्रतिदिन हजारों लोग इस रास्ते से आते-जाते हैं। स्थानीय निवासी मिथिलेश कुमार, रविरंजन कुमार, मनोज, सदानंद, विकास, आकाश, सुरेश, त्रिभुवन, ब्रह्मानंद, इंद्रासन का कहना है कि सड़क की यह स्थिति निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने संबंधित विभाग से सड़क की जांच कराने और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराने की मांग की है।कोट-सड़क से गिट्टियां उखड़ने की जानकारी उन्हें नहीं है। यदि सड़क खराब हो रही है तो इसकी जांच कराकर तत्काल मरम्मत कराई जाएगी। - कृष्ण कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी।