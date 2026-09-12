Chandauli News: पानी में डूबे खंभे, सेमर माधोपुर में बिजली आपूर्ति ठप

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ग्रामीणों का कहना है कि पिछले चार माह से गांव में बिजली आपूर्ति ठप हुई है। रात में अंधेरा होने पर जंगली जानवरों और मगरमच्छों का खतरा बना रहता है। मच्छरों के प्रकोप और उमस के कारण लोग सो नहीं पाते। प्रदर्शन में गुलाब, राजेंद्र, प्रभु, पप्पू केसरी, हिमांशु कुमार, प्रवेश कुमार, प्रभु वनवासी, संजय सिंह, कुसुम, लालवर्ती, सोमारी, अंति, लीलावती, कलावती, महकी, सोनिया आदि शामिल थीं। इस संंबंध में नौगढ़ बिजली उपकेंद्र के अवर अभियंता योगेंद्र पाल ने कहा कि चार महीने पहले आंधी के कारण बिजली के खंभे टूट गए थे, जिससे आपूर्ति बाधित हुई थी। इसके बाद बारिश से औरवाटांड बांध का जलस्तर बढ़ गया और खंभे डूब गए। इससे आपूर्ति बंद करनी पड़ी। पानी कम होने पर आपूर्ति बहाल की जाएगी।इनसेट-नौगढ़ में सिर्फ आठ घंटे मिल रही बिजलीनौगढ़। क्षेत्र में बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं। 20 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश है, लेकिन वनांचल में आठ से दस घंटे ही बिजली मिल पा रही है। मंगलवार की रात रिठिया और अमदहां फीडर समेत नौगढ़ कस्बे में बिजली पूरी रात गुल रही। बुधवार को भी हर आधे घंटे या एक घंटे पर कटौती होती रही। दिन 20 से 25 बार बिजली कटौती होती है। नौगढ़ उपकेंद्र के अवर अभियंता योगेंद्र पाल ने बताया कि नियम के अनुसार आपूर्ति की जा रही है। मंगलवार की रात इनकमिंग फीडर में फाल्ट हो गया था, जिससे रात में आपूर्ति बाधित रही।