चंदौली : नौ अक्तूबर को टांडाकला में जुटेंगे खिलाड़ी, मंडलीय खो-खो प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी
चंदौली के टांडाकला स्थित श्री सरस्वती इंटर कॉलेज में नौ अक्तूबर को मंडलीय माध्यमिक विद्यालय खो-खो प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता के लिए खेल मैदान तैयार कर लिया गया है और खिलाड़ियों के लिए पेयजल, चिकित्सा तथा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
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टांडाकला स्थित श्री सरस्वती इंटर कॉलेज के तत्वावधान में नौ अक्तूबर को मंडलीय माध्यमिक विद्यालय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता कॉलेज परिसर स्थित खेल मैदान में होगी। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
खेल शिक्षक मोतीलाल ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए खेल मैदान को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। मैदान से घास हटाकर उसे समतल किया गया है। साथ ही खो-खो के पोल को कंक्रीट से मजबूत किया गया है, जिससे खेल के दौरान खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में आने वाले खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए खेल मैदान पर वाटर टैंकर उपलब्ध रहेगा। आयोजन स्थल पर जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
खेल शिक्षक ने बताया कि एक अक्तूबर को आयोजित जनपदीय विद्यालय खो-खो प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को भी मंडलीय प्रतियोगिता के दौरान सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।
चिकित्सा टीम और पुलिस रहेगी तैनात
खिलाड़ियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चहनिया ब्लॉक अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी से अनुमति ली गई है। प्रतियोगिता के दौरान खेल मैदान पर डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। वहीं, सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलुआ थाना पुलिस का दस्ता भी पूरे आयोजन के दौरान मौजूद रहेगा।