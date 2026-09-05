बूथ की मजबूती से ही चुनाव में मिलेगी जीत : अशोक

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इस मौके पर अशोक चौरसिया ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है।उन्होंने बूथ को मजबूत करने का मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची मजबूत करने, पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करने और विशिष्ट एवं प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। कहा कि बूथ स्तर की मजबूती पर विशेष ध्यान देना होगा। विधायक कैलाश आचार्य ने कहा कि कार्यकर्ताओं के समर्पण और मेहनत से भाजपा का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है।भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह, चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव, शहाबगंज मंडल अध्यक्ष रिंकू विश्वकर्मा, संदीप गुप्ता, त्रिलोकी बिंद, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सारांश केसरी, आशीष पाठक, मीना विश्वकर्मा, अनीता शर्मा, ज्योति गुप्ता आदि मौजूद रहे।