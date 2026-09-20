Chandauli News: पांच दिनों से चिकित्सा प्रभारी नहीं, फार्मासिस्ट भी नदारद
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:44 AM IST
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इलिया। शहाबगंज विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटवांमाफी का शनिवार को भाजपा विधायक कैलाश आचार्य के औचक निरीक्षण किया तो डॉक्टर और कर्मचारियों की मनमानी सामने आई। दोपहर 1:18 बजे विधायक पहुंचे तो चिकित्सा प्रभारी डॉ. चंद्रगुप्त और फार्मासिस्ट अखिलेश पांडेय बिना अवकाश के गायब थे। अस्पताल में डॉ. मोनिका और एएनएम ही मौजूद मिलीं। कर्मचारियों ने बताया कि चिकित्सा प्रभारी पांच दिनों से अनुपस्थित हैं।
निरीक्षण के दौरान विधायक ने उपस्थिति रजिस्टर की जांच की तो चिकित्सा प्रभारी के पांच दिनों से हस्ताक्षर नहीं थे। फार्मासिस्ट की भी उपस्थित दर्ज नहीं थी। इस पर विधायक ने रजिस्टर में चिकित्सा प्रभारी की पांच दिन और फार्मासिस्ट की एक दिन की अनुपस्थिति दर्ज कर दी। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि चिकित्सा प्रभारी और फार्मासिस्ट के नियमित रूप से अस्पताल में नहीं आते, जिससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ता है।
स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था के विरोध में मंगलवार को क्षेत्रीय लोगों ने धरना भी दिया था। तब सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर चिकित्सक की नियमित उपस्थिति और पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीएमओ के आश्वासन के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस पर विधायक ने आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’, जिलाधिकारी और सीएमओ से फोन पर वार्ता कर स्थिति से अवगत कराया। सीएमओ डॉ. परितोष मिश्रा ने बताया कि विधायक ने फोन कर मामले की जानकारी दी है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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निरीक्षण के दौरान विधायक ने उपस्थिति रजिस्टर की जांच की तो चिकित्सा प्रभारी के पांच दिनों से हस्ताक्षर नहीं थे। फार्मासिस्ट की भी उपस्थित दर्ज नहीं थी। इस पर विधायक ने रजिस्टर में चिकित्सा प्रभारी की पांच दिन और फार्मासिस्ट की एक दिन की अनुपस्थिति दर्ज कर दी। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि चिकित्सा प्रभारी और फार्मासिस्ट के नियमित रूप से अस्पताल में नहीं आते, जिससे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ता है।
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स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था के विरोध में मंगलवार को क्षेत्रीय लोगों ने धरना भी दिया था। तब सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर चिकित्सक की नियमित उपस्थिति और पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीएमओ के आश्वासन के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस पर विधायक ने आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’, जिलाधिकारी और सीएमओ से फोन पर वार्ता कर स्थिति से अवगत कराया। सीएमओ डॉ. परितोष मिश्रा ने बताया कि विधायक ने फोन कर मामले की जानकारी दी है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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