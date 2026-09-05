Chandauli News: नौ महिलाओं को मिले ठेले, सिर्फ चार ने शुरू किया कारोबार

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नगर पालिका की ओर से 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी के दिन नौ महिलाओं को ठेलों का निशुल्क आवंटन किया गया था। योजना का उद्देश्य था कि महिलाएं ठेले पर सामान बेचकर आत्मनिर्भर बन सकें। पांच महीने के बाद भी केवल चार लाभार्थियों ने इन्हें रोजगार का माध्यम बनाया है।पांच लाभार्थियों ने ठेलों पर किसी प्रकार का कारोबार शुरू नहीं किया। ये ठेले नए काली मंदिर के पास खड़े हैं और बारिश से भीगकर खराब हो रहे हैं। नगर के राजेश, सुरेश, बंटी, सुमित, रंजन आदि का कहना है कि नगर पालिका को इनका उपयोग हो सके, इसकी निगरानी करनी चाहिए। जिन्होंने रोजगार शुरू नहीं किया, उनसे ठेला वापस लेकर जरूरतमंद महिलाओं को दे देना चाहिए। संवाद