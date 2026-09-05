Chandauli News: नौ महिलाओं को मिले ठेले, सिर्फ चार ने शुरू किया कारोबार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:20 AM IST
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पीडीडीयू नगर। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ठेला देने की योजना लापरवाही की भेंट चढ़ती दिख रही है। नगर पालिका ने नौ महिलाओं को ठेले उपलब्ध कराए थे, लेकिन सिर्फ चार लाभार्थी इनका उपयोग कर रही हैं। बाकी ठेले नए काली मंदिर के पास कबाड़ की तरह पड़े हुए हैं।
नगर पालिका की ओर से 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी के दिन नौ महिलाओं को ठेलों का निशुल्क आवंटन किया गया था। योजना का उद्देश्य था कि महिलाएं ठेले पर सामान बेचकर आत्मनिर्भर बन सकें। पांच महीने के बाद भी केवल चार लाभार्थियों ने इन्हें रोजगार का माध्यम बनाया है।
पांच लाभार्थियों ने ठेलों पर किसी प्रकार का कारोबार शुरू नहीं किया। ये ठेले नए काली मंदिर के पास खड़े हैं और बारिश से भीगकर खराब हो रहे हैं। नगर के राजेश, सुरेश, बंटी, सुमित, रंजन आदि का कहना है कि नगर पालिका को इनका उपयोग हो सके, इसकी निगरानी करनी चाहिए। जिन्होंने रोजगार शुरू नहीं किया, उनसे ठेला वापस लेकर जरूरतमंद महिलाओं को दे देना चाहिए। संवाद
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नगर पालिका की ओर से 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी के दिन नौ महिलाओं को ठेलों का निशुल्क आवंटन किया गया था। योजना का उद्देश्य था कि महिलाएं ठेले पर सामान बेचकर आत्मनिर्भर बन सकें। पांच महीने के बाद भी केवल चार लाभार्थियों ने इन्हें रोजगार का माध्यम बनाया है।
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पांच लाभार्थियों ने ठेलों पर किसी प्रकार का कारोबार शुरू नहीं किया। ये ठेले नए काली मंदिर के पास खड़े हैं और बारिश से भीगकर खराब हो रहे हैं। नगर के राजेश, सुरेश, बंटी, सुमित, रंजन आदि का कहना है कि नगर पालिका को इनका उपयोग हो सके, इसकी निगरानी करनी चाहिए। जिन्होंने रोजगार शुरू नहीं किया, उनसे ठेला वापस लेकर जरूरतमंद महिलाओं को दे देना चाहिए। संवाद
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