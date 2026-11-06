Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Negligence ranging from public grievance hearings to patrolling; inspector suspended.

Chandauli News: जनसुनवाई से गश्त तक लापरवाही, निरीक्षक निलंबित

Fri, 06 Nov 2026 02:00 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Negligence ranging from public grievance hearings to patrolling; inspector suspended.
चंदौली। कार्यों में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर एसपी आकाश पटेल ने सख्त कार्रवाई की है। धानापुर थाने में अतिरिक्त निरीक्षक के पद पर तैनात सलील स्वरूप आदर्श को बुधवार को निलंबित कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन

एसपी आकाश पटेल ने बताया कि निरीक्षक सलील स्वरूप आदर्श की ओर से सरकारी कार्यों में रुचि नहीं लेने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने की शिकायत मिली थी।
विज्ञापन

थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में जनसुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होने के साथ ही शांति व्यवस्था ड्यूटी और शाम की गश्त में भी वह शामिल नहीं हो रहे थे। इसके अलावा उच्चाधिकारियों की ओर से जारी आदेशों और निर्देशों का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी ने कहा कि पुलिस विभाग में अनुशासन और कार्यकुशलता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed